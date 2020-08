UFFICIALE – Barcellona-Napoli, i convocati di Gattuso: c’è Insigne

Il Napoli, tramite il suo sito ufficiale, ha reso noti i convocati di Gattuso in vista della sfida di sabato sera al Camp Nou alle 21, contro il Barcellona. C’è Lorenzo Insigne. Il capitano ha svolto tutta la seduta di allenamento al San Paolo, ancora però in dubbio la sua titolarità in Catalogna. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale del Napoli.

“Seduta mattutina per il Napoli oggi al San Paolo. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma domani al Camp Nou (ore 21). Prima fase dedicata al riscaldamento e torello. Successivamente lavoro sulla velocità ed esercitazioni di passaggio. Chiusura con seduta tattica. Insigne ha svolto intero allenamento col gruppo”

I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.