SKY – Juve-Milik, non solo Bernardeschi: al Napoli piace Pellegrini come contropartita

È sempre in piedi la trattativa tra Juventus e Napoli per portare in bianconero Arek Milik.

La Juve ci prova da tempo, aiutata dal contratto del polacco in scadenza nel 2021. Per abbattere i costi, vista la richiesta comunque di 40 milioni, Paratici pensa all’inserimento di una contropartita.

Sono due – secondo Sky Sport – quelle gradite al Napoli: Bernardeschi, difficile per la volontà del ragazzo, e il giovane terzino classe ’99 Luca Pellegrini.