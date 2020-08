Rigore dubbio contro la Juve, Marchegiani: “Davvero inventato”

Discutibile e discusso il rigore concesso al Lione contro la Juve. Al 10′ un contatto in area tra Bentancur, in tackle, e Aouar. Il centrocampista uruguagio della Juve sembra prendere il pallone, ma non è dello stesso avviso l’arbitro.

In diretta su Sky, Luca Marchegiani ha commentato così l’episodio: “Se l’arbitro ha dato rigore non può essere per l’intervento di Bentancur. Magari ha fischiato una presunta spinta di Bernardeschi, non lo so, perché l’intervento di Bentancur è pulito.

Se ha dato il rigore per la scivolata di Bentancur è davvero inventato”. Impeccabile la trasformazione dagli undici metri di Depay.