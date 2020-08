Barcellona-Napoli, nonostante l’impennata dei contagi in Catalogna, si giocherà regolarmente al Camp Nou. Come riporta La Repubblica, per le restrizioni per evitare il contagio, l’UEFA ha obbligato il Napoli a lasciare in Italia alcuni dirigenti e funzionari.

