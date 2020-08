Paratici conferma Sarri: “Ha dimostrato di essere da Juve, ora pensiamo solo alla Champions”

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport annunciando di fatto il futuro di Sarri:

Clima senza tifosi, cambia qualcosa? Risente il clima di Juve-Atletico? “E’ sempre difficili ma sono alibi che non ci prendiamo. Vogliamo andare a Lisbona a fare le Final Eight.”

Sarri ha detto che la decisione è stata presa, indipendentemente dal risultato di stasera: “Ha detto quello che ho ripetuto io, i giudizi non sono mai presi sulla singola partita. Ora concentriamoci su questa partita, siamo convinti di giocarci bene questa partita e tutto il resto è in secondo piano.”

Anche i dirigenti sono sotto osservazione? “Quando sei alla Juve sai che c’è grande responsabilità e se non lo sai da prima lo impari. E’ un piacere condividere con queste responsabilità.”

Quanto ha inciso il cammino europeo di Sarri? “Ha fatto bene diversi anni, non ha vinto solo l’Europa League. Ha fatto un bel calcio, ha dimostrato di essere da Juventus. Adesso ci giochiamo questa partita e siamo concentrati solo su questo.”

Come sta Ronaldo? “Sta molto bene, questa è la sua competizione e lui la sente in particolar modo.Dobbiamo fare un plauso a tutti i quelli che lavorano con noi perchè la Juventus è campione d’Italia da 3000 giorni, non bisogna dimenticare e dare per scontato il lavoro di queste persone.