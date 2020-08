Ghoulam e Koulibaly da applausi, visita ad un anziano tifoso: era il suo ultimo desiderio

Una storia triste, emozionante, ma anche commovente. Nei giorni scorsi è morto un anziano giardiniere di Lacco Ameno (da tempo malato e costretto a letto accudito dalla moglie), il cui unico svago era guardare le partite del Napoli in tv. Il suo nome era Vito, e la storia è stata raccontata dal suo amico Ivan. Vito ha ricevuto la visita di due calciatori del Napoli, Koulibaly e Ghoulam, che erano in vacanza a Ischia.

Prima di guidarli per un’escursione in mare col suo motoscafo, Ivan ha chiesto loro di passare qualche minuto in compagnia del suo anziano amico per donargli un po’ di felicità. Entrambi hanno accettato subito di buon grado, facendo una graditissima sorpresa a Vito, che viveva in una casa in zona Fango danneggiata dal terremoto del 2017. Qualche giorno fa Vito è mancato ed Ivan ha deciso di rendere nota la vicenda con un post sul suo profilo Facebook.

ECCO IL POST: