EUROPA LEAGUE – Roma mai in gara con il Siviglia, finisce 2-0: giallorossi eliminati

Prima eliminazione per una squadra italiana nella fase finale delle coppe europee. Dopo il successo dell’Inter ai danni del Getafe, il Siviglia “vendica” i connazionali eliminando la Roma dall’Europa League. Il match finisce 2-0, ma i giallorossi non sono mai stati in gara.

Schiacciante la superiorità degli andalusi che, oltre alle reti nel primo tempo di Reguilon e di En Nesyri, colpiscono anche due traverse. Nel finale espulso anche Mancini. La squadra di Fonseca dice così addio alla competizione.

Nell’altro match delle ore 18.55 il Bayer Leverkusen batte 1-0 i Rangers con un gol di Diaby.