Verso Barcellona-Napoli, azzurri i ritiro da domani: allenamento di rifinitura al San Paolo! Il programma

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha riferito il programma del Napoli in vista della sfida di Champions League con il Barcellona. Ecco quanto evidenziato:

“Da domani sera il Napoli sarà in ritiro. L’allenamento di rifinitura di venerdì sarà allo stadio San Paolo. Poi si andrà a Capodichino, con un volo privato per Barcellona.

Nella città spagnola ci saranno un bus e un mini van per accompagnare la squadra in albergo, dalla quale uscirà soltanto per giocare la partita sabato sera. Il mini van accompagnerà Gattuso, un calciatore e l’ufficio stampa del Napoli al Camp Nou per la conferenza stampa prepartita“.