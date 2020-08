UFFICIALE – La Serie A riparte il 19 settembre, stabilite anche le date di Serie B e Serie C. In Italia sarà eliminata una Coppa

Qualche settimana per respirare e si riparte. La FIGC ha ufficializzato le date in cui riprenderanno i vari campionati: i riflettori sulla Serie A si accenderanno sabato 19 settembre. Una settimana più tardi (26 settembre) inizierà il campionato di Serie B; il giorno dopo sarà il turno della Serie C.

Tra l’altro, come recita il comunicato della Federazione:

“Su richiesta della Lega Pro, il Consiglio ha approvato la cancellazione della competizione denominata Coppa Italia di Serie C per la stagione sportiva 20/21.“