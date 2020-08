KKN – Insigne sta meglio, aumentano le possibilità di vederlo in campo contro il Barcellona

Le condizioni di Lorenzo Insigne stanno tenendo l’ambiente legato al Napoli con il fiato sospeso. Ma le ultime indiscrezioni sembrano essere positive per gli azzurri: Lorenzo Insigne dovrebbe farcela a recuperare per la gara con il Barcellona.

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, riferisce di come il capitano partenopeo non senta dolore. Dunque filtra tanto ottimismo sulla sua presenza per il match di sabato sera al Camp Nou.