Barcellona, De Jong: “Ho subito un infortunio ma ora sto bene. Abbiamo tanta energia e le sensazioni sono buone”

Frenkie De Jong ha lasciato un’intervista a Barça TV in occasione della sfida di venerdì contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“Questa piccola sosta è stato un bene per noi. Abbiamo più energia e le sensazioni sono buone. Nelle ultime partite ho avuto un infortunio ma ora sto bene. L’infortunio mi ha colpito ma ora sto meglio e voglio prepararmi per la partita di sabato. Sono sempre motivato e per la Champions ancora di più“.