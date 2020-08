Dopo un terzo posto blindato, l’Atalanta sogna già in grande per il suo secondo anno consecutivo in Champions League. I bergamaschi cercano di rafforzare la loro rosa con nomi di grande qualità.

Secondo Calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero puntato ad uno tra Memphis Depay del Lione, Taison dello Shaktar Donestk e Florian Thauvin del Marsiglia. Proprio quest’ultimo era stato spesso accostato anche al Napoli.