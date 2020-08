Elmas, l’agente: “Spera di giocare con il Barcellona, può sostituire Insigne. Con Gattuso rapporto diretto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gerge Gardi, agente in Italia di Elif Elmas.

“Se mi aspettavo che Elif alla sua prima stagione giocasse così tanto? Sicuramente sì perchè lo conoscevo bene da prima che arrivasse in Italia. In Turchia era diventato l’idolo di una squadra molto prestigiosa, non lo stimavano solo compagni e allenatore ma anche i tifosi. E’ un ragazzo che ha tanta personalità ed un gran futuro davanti. Lui si trovava bene già con Ancelotti, ma adesso si trova bene anche con Gattuso.

C’è un rapporto molto diretto tra i due. Elmas al posto di Insigne a Barcellona? Lui è sempre a disposizione, ha già ricoperto quel ruolo, se non sbaglio contro l’Inter. E’ a completa disposizione del mister. Certo, nasce mezz’ala, gli piace giocare in verticale, ma può ricoprire diverse posizioni. Io credo che nelle prossime stagioni può arrivare anche in doppia cifra di gol. Elif ha la fiducia del mister, Gattuso lo ha già dimostrato e gli ha sempre dato spazio. Non teme la concorrenza e secondo me può anche aumentare il minutaggio nella prossima stagione.

Se sente la sfida col Barcellona? Tutti i giocatori sognano di giocare questo tipo di partite, anche lui spera di avere la sua chance, se ce l’avrà, si farà trovare pronto. Robin Koch è un profilo che il Napoli tiene in considerazione? Essendo un nazionale tedesco può essere tenuto in considerazione da molti grandi squadre, credo che il Napoli può essere una di queste, staremo a vedere. Se sto parlando con il Napoli di altri giocatori? Di questo preferisco non parlare…”