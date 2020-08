Dagospia lancia la bomba: alla Juve saluteranno Sarri, Nedved e Paratici

Secondo quando riportato da Dagospia, Andrea Agnelli avrebbe in mente un piano per rivoluzionare l’assetto societario della Juventus. Il primo a salutare i bianconeri sarebbe Maurizio Sarri, seguito da Paratici e Nedved, colpevoli di aver scelto un allenatore non all’altezza della situazione.

Inoltre, Paratici sarebbe la causa del bilancio in rosso dovuto ad un calciomercato insoddisfacente, mentre Nedved sarebbe troppo attaccato al club. Sempre secondo Dagospia, sarebbe da escludere un ritorno di Marotta: Buffon potrebbe però diventare vicepresidente, e in panchina potrebbe invece tornare persino Massimiliano Allegri