Clamoroso retroscena: Osimhen vicinissimo alla Juve! Perché l’affare saltò

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, per Victor Osimhen, neo acquisto del Napoli pagato circa 100 milioni di euro, spunterebbe un clamoroso retroscena di calciomercato.

L’attaccante nigeriano classe 1998 infatti, in passato è stato molto vicino a vestire la maglia della Juventus. Era sul taccuino di Fabio Paratici nel momento della sua esplosione quando militava allo Charleroi.

Sempre secondo Calciomercato.com, il motivo per cui l’affare non andò in porto sarebbe riconducibile all’aspetto burocratico: l’attaccante occupava infatti uno slot da extracomunitario, il ché spinse la dirigenza bianconera, che seguiva il giocatore da tempo, a puntare su altri obiettivi e a non andare fino in fondo