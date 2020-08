Sconcerti: “La Juve è una squadra sbagliata per Sarri, è più vittima che colpevole”

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sull’esperienza di Maurizio Sarri alla Juventus. Sconcerti ha parlato delle difficoltà di Sarri e di quanto non abbia tutte le colpe che gli vengono attribuite. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sarri è stato più vittima che colpevole alla Juventus, gli è stata data una squadra sbagliata. Conte all’Inter ha avuto tanto e ha fatto qualcosa, ma anche qualcosa di sbagliato”.

“Sarebbe un buon programma se Sarri venisse confermato anche in caso di fallimento, ma non so quando sarebbe accettabile. La Juve di solito è molto sensibile se perde la Champions. Se la dovesse perdere nettamente, allora anche la società si distanzierebbe nettamente da Sarri. Di sicuro c’è che è una squadra sbagliata per Sarri. Inoltre prende troppi gol questa Juve, c’è qualcosa che non va a livello di schema”