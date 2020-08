Il Napoli festeggia i 94 anni con la Coppa Italia sui social: “Un’immensa storia d’amore”

“94 anni di vita per un’immensa storia d’amore”

Questa la frase affidata ai canali social ufficiali del Napoli per festeggiare il 94esimo compleanno della società. Il 1° agosto 1926 nasceva il calcio a Napoli, tanto tempo è passato ma, come i migliori vini, invecchiando gli azzurri migliorano. Dagli albori della società, al Napoli di De Laurentiis, passando per i due scudetti con Maradona e finendo con la vittoria della Coppa Italia di quest’anno. Proprio quest’ultima è stata utilizzata come immagine simbolo di questo 94esimo compleanno azzurro.