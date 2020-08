L’intermediario di Osimhen: “Affare alla Cavani, qualità ed età aspetti fondamentali”

Vincenzo D’Amico, intermediario nella trattativa che ha portato Osimhen al Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal. D’Amico ha parlato dell’importanza dell’operazione e di quanto l’affare Osimhen possa essere paragonato ad affari come Cavani o Hamsik. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le caratteristiche di Victor sono molto note e l’auspicio è che possa dare un grosso contributo al Napoli. E’ stata un’operazione molto importante sia dal punto di vista contrattuale che economico, è chiaro che volesse fortemente Osimhen”.

“E’ un affare paragonabile a quelli per Cavani, Lavezzi, Hamsik, Jorginho. Tutti calciatori che hanno dato un grande contributo e si sono rivalutati perché erano giovani. I presupposti per fare lo stesso percorso ci sono tutti. Le qualità e l’età di Osimhen sono state fondamentali in questa operazioni. Ci sono squadre più attrezzate economicamente che se fanno delle offerte non si possono rinunciare”.