Ora è ufficiale! Ciro Immobile vince il titolo di capocannoniere della Serie A. Grazie ai suoi 35 gol, con una partita ancora da giocare, l’attaccante di Torre Annunziata è il miglior bomber del campionato e vince anche la Scarpa D’Oro.

Cristiano Ronaldo non convocato

La Juventus ha reso noti i convocati per la sfida contro la Roma, Cristiano Ronaldo non c’è. Svaniscono quindi le possibilità per CR7 di insidiare la corona di Immobile. Con la sicurezza del titolo di capocannoniere e vincitore della Scarpa D’Oro, all’attaccante della Lazio non resta che puntare dritto al record di Gonzalo Higuain che, nel 2016, ne fece 36. Questa sera, alle 20:45, nel vuoto San Paolo di Napoli, proprio dove Higuain con una tripletta contro il Frosinone mise la propria firma sul record, Immobile può diventare il nuovo recordman della Serie A. Ha bisogno di una doppietta, riuscirà a superare “El Pipita” Higuain?