De Rossi, niente Fiorentina: può allenare la Primavera del Bologna

Daniele De Rossi non allenerà la Fiorentina. Sarà Beppe Iachini il tecnico dei viola per la prossima stagione. L’ex Roma, però, può già ripartire da un’altra panchina, forse l’ipotesi migliore per farsi le ossa.

C’è chi lo cerca in Serie B, come l’Ascoli, chi in Serie C. L’ultima opzione, però, riguarda la Primavera. Secondo il Corriere di Bologna, i rossoblu gli vorrebbero affidare la conduzione della squadra giovanile.

Sarebbe un’idea pazza di Walter Sabatini, con cui ha lavorato ai tempi della Roma