De Laurentiis: “Gattuso aprirà un ciclo a Napoli: è umile e sarà vincente”

Aurelio De Laurentiis ha speso bellissime parole, in una lunga intervista a Il Mattino, per Rino Gattuso, allenatore che sta facendo tornare alla luce le qualità del suo Napoli.

De Laurentiis si è soffermato sulla grande umiltà del tecnico calabrese, sulle sue possibilità di aprire un ciclo e sulla volontà di trattenerlo a Napoli fin quando vorrà. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rino è un uomo straordinario, in un momento di emergenza complicata come quella che abbiamo vissuto ha dato il massimo. La squadra si è stretta attorno a lui, perché ha autorevolezza e personalità, ma sa accarezzare fuori dal campo chi, tra i calciatori, ha bisogno di una parola amica. E mi colpisce la sua umiltà. Mi dice: Sai, Aurelio, solo quando fai l’allenatore capisci cose che da calciatore non avresti mai capito. Ed è una lezione vera: perché nella vita non si smette mai di imparare”.

“Se Rino si troverà bene il nostro matrimonio sarà lungo. Se non si sentirà gradito, non capisco perché dovrei trattenerlo. Per me è lui l’uomo che deve aprire questo ciclo. Un ciclo che sarà vincente. Poi decida lui fino a quando. Ma resterà fino al giorno in cui si sentirà di avere aspirazioni e determinazione”.