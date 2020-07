SERIE B – Finisce la regular season: Salernitana fuori dai playoff, la Juve Stabia perde e retrocede in Serie C

Sono terminati gli incontro dell’ultima giornata della stagione regolare di Serie B. Ufficiali tutti i verdetti, che per le squadre campane hanno un retrogusto amaro, per come si erano messe le cose prima del lockdown.

Infatti, se il Benevento ha brillantemente vinto il campionato, non è andata benissimo a Salernitana e Juve Stabia. I granata non sono riusciti a centrare la qualificazione ai playoff, ma ancora peggio è andata alla squadra di Castellammare che, dopo la ripresa del campionato, è entrata in una crisi di risultati culminata con la retrocessione in Serie C.

I RISULTATI:

ECCO LA CLASSIFICA: