Gazzetta – Karnezis al Lille, il Napoli cerca di riportare in azzurro Luigi Sepe

Con la cessione di Karnezis al Lille e il futuro di Ospina in dubbio, il Napoli ha bisogno di pensare anche ai prossimi portieri. La scelta sarebbe ricaduta su una vecchia conoscenza azzurra e – soprattutto – su una squadra con cui il Napoli è abituato a fare affari.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport odierna, gli azzurri starebbero tentando di riportare in Campania Luigi Sepe. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha già vestito l’azzurro dal 2016 al 2018 prima di essere ceduto al Parma.

Difficile, però, che ciò accada senza una cessione di Ospina. Sepe è andato via per cercare spazi da titolare, non accontentandosi di fare il secondo di Reina in quella stagione. Nella prossima stagione, competere con Meret e Ospina sarebbe una decisione in controtendenza.