Fedele: “Il Napoli non ha le idee chiare, servono 2 centrocampisti e Ibra per l’esperienza”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele:

“La partita di Barcellona mi interessa solo relativamente perché bisogna pensare al futuro, alla continuità e non alla singola partita. Il Napoli deve avere le idee chiare e ultimamente non ne ha avute.

Bisogna rinforzare il centrocampo e per farlo, bisogna prenderne 2 perché il problema non è in attacco o sugli esterni, ma in mezzo al campo. Quando dicevo che il Napoli doveva prendere Ibrahimovic è perché serviva un calciatore leader, uno di spessore”.