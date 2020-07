De Laurentiis su Sarri: “Gli devo dire solo grazie, ma fatto delle ca***te! Poteva vincere lo scudetto a Napoli, ma non ha voluto rischiare”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato della lunghe interviste ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e Sky Sport. Tra i tanti temi trattati anche un passaggio sullo scudetto vinto alla Juventus da Maurizio Sarri. Ecco quanto evidenziato:

“Scudetto di Sarri? Era una normalità, vi siete stupiti? Sarri rimane nel mio cuore per quei tre anni insieme, gli devo sempre dire grazie, grazie, grazie! Poi ha fatto almeno 2-3 ca***te, ma è un problema suo.

Peccato, se fosse rimasto magari avremmo vinto lo scudetto in due anni. E lui ha deciso di andare altrove per non rovinare la sua storia qui a Napoli. Per non rischiare. Credo che altrove non si sia trovato come si è trovato a Napoli. Poi sono decisioni personali”.