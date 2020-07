De Laurentiis su Milik: “Sono anni che gli chiedo del rinnovo ma non risponde. Lo venderemo al miglior offerente”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista ai microni di Sky Sport e Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i tanti temi affrontati c’è quello del futuro di Milik. Ecco quanto dichiarato:

“Milik? A gennaio, come mai nel passato, abbiamo fatto acquisti importanti come Petagna e un difensore centrale (Rrhamani, ndr). Milik è da sempre sul mercato. Sono anni che gli chiedo se vuole rinnovare, ma lui non risponde. Lo venderemo al miglior offerente, altrimenti rischierà di restare un anno qui con Gattuso che deve fare delle scelte”.