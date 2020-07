Chiariello si sfoga su Osimhen: “Ma come non lo avevamo perso? Mi sento discriminato. Le bufale sono bufale”

Il collega Umberto Chiariello si è sfogato sul suo profilo Twitter verso chi non lo credeva sull’arrivo di Osimhen. Il conduttore Radio Punto nuovo ha pubblicato un tweet liberatorio. Ecco cosa ha scritto:

“Ma come, non l’avevamo perso? Non stava al Liverpool o al West Ham? E sfottete solo me per Cavani che non era al Vesuvio? Se cambiano albergo vale? Chi figlio e chi figliastro. Sempre colpa del Vesuvio. Poi dice che non c’è razzismo. Mi sento discriminato. Le bufale son bufale“.

