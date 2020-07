Chiariello: “In attacco confusione totale. Il Napoli ha speso malissimo 110 milioni di euro”

Umberto Chiariello, all’interno del suo “Punto Nuovo Sport Show“, è intervenuto con il suo EditoNapoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli deve decidere per quanto riguarda gli estremi. Tutto fatto per la fascia, Malcuit da mettere sul mercato, Di Lorenzo, Hysaj potrebbe andare via e Faraoni in entrata, con il consenso dell’agente. Si sta facendo largo l’ipotesi che i terzini contro il Barcellona possano essere Hysaj e Di Lorenzo, e Mario Rui in panchina. Hysaj guadagna posizioni e potrebbe rimanere, ridisegnando la gerarchia di terzini”.

“In attacco una confusione, non capisco quale sia il progetto. Verdi, Politano, Ounas e Lozano, il Napoli 110 milioni d’euro dopo riparte da capo alla ricerca di un post Callejon. Sono errori imperdonabili sul mercato, quindi o si valorizzano gli acquisti e quindi in questo caso si fa giocare Lozano, oppure dobbiamo certificare che con questi nomi Giuntoli l’ha fatta fuori dal vaso“.