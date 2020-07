Sky, Marchetti: “Boga più vicino di Under, nell’affare Milik può finirci Luca Pellegrini”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista

“Osimhen?Aspettiamo solo il tweed di De Laurentiis. Al Lille andranno anche Manzi e probabilmente Karnezis che deve sciogliere le ultime riserve. Ci sono stati dei rallentamenti a causa del cambio dell’agente di Osimhen, ma di fatto l’accordo non è stato mai messo in discussione.

Under e Boga, chi più vicino? Ad oggi Boga è più vicino al Napoli, ma sono entrambi ancora lontani. Una chiacchierata col Sassuolo il Napoli l’ha fatta, ma non credo valga i 40 milioni richiesti mentre Under potrebbe arrivare in azzurro solo se inserito nella trattativa Milik. A proposito di Milik e Juventus, Pellegrini, di proprietà della Juve, può essere una pedina da poter inserire nella trattativa.

Caputo è esploso tardi, ma non credo possa andare a Napoli. Lozano non è un giocatore da Sassuolo perché guadagna tantissimo e non credo ne abbiano già parlato.

Koulibaly è un giocatore straordinario per fisicità, tecnica e tattica. E’ un difensore raro e per questo i 60 milioni offerti non bastano. Se il Manchester City continua a giocare al ribasso, il Napoli fa bene a non sedersi neppure. Koulibaly oltretutto, ha anche dato grande apertura nei confronti del Napoli e per questo non necessariamente andrà via, non è uno fuori dal progetto.

Non credo alla pista Veretout perchè sta molto bene a Roma e il club fa fatica a darlo via. Come sesto centrocampista, il Napoli credo possa prendere un giovane da far crescere.