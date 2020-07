Mistero Ilicic, può saltare l’inizio della prossima stagione: “Problemi personali, non un infortunio”

Come riportato dai colleghi de Il Corriere di Bergamo, Josip Ilicic non sarà presente nella lista dei convocati degli orobici nella sfida valida per i quarti di finale di Champions League contro il PSG.

I colleghi evidenziano quanto, arrivati a questo punto, il problema del giocatore sloveno potrebbe essere più personale che non un problema atletico dato che da maggio di lui non si hanno più notizie.

La società e l’entourage mantengono il riserbo, restando in silenzio