Guardiola, l’amico e giornalista: “Koulibaly-City la trattativa è viva. Il Napoli vuole circa 80 milioni”

Luis Martin, giornalista spagnolo e amico di Guardiola, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete“. Ecco quanto dichiarato:

“Koulibaly al City? Potrebbe anche ripetersi la storia di Jorginho, con il trasferimento che sembra destinato a farsi e poi magari il giocatore va in un’altra squadra. Ciò che è certo però è che la trattativa c’è ed è viva, ci sono stati contatti, il Napoli ha chiesto 80 milioni di euro ma il City vuole abbassare le pretese. Magari arriveranno a un accordo oppure no questo nessuno può prevederlo. Ma la trattativa si sta intensificando”.

“Quanto vuole pagare il Manchester City? Il City non pagherà mai cash 60 milioni per questo che ci potrebbe essere qualche contropartita. Se al Napoli piace qualche giocatore del City si potrebbe ragionare, altrimenti resta questo scarto di 20 milioni e non è poco. Zinchenko? Può rientrare, ma nel mercato può accadere di tutto”.



“Koulibaly chiesto da Guardiola? Il suo nome è stato fatto da Pep in persona e il primo rinforzo che il tecnico ha chiesto al City, che ha preso Aké dal Bournemouth ma ha bisogno di un altro centrale. Il Manchester City vuole un centrale difensivo di spesso perché ha subito tanti gol e il primo nome è quello del difensore azzurro”.

“Arriverebbe al posto di Otamendi? L’argentino è in uscita, già l’anno scorso stava per partite e quest’anno ha giocato pochissimo. Otamendi è destinato al ritorno in Spagna e il City vuole un altro centrale da accompagnare a Stones e a Eric Garcia, un difensore catalano a cui Guardiola vuole dare fiducia ma vuole comunque giocatori più esperti alle spalle con cui poter crescere.



Chi vincerà la Champions League? Promette di essere interessante quest’anno,non è detto che il Napoli non passi col Barcellona, anche la sfida tra il Real Madrid e il Manchester City è da decidere.



Conosco Guardiola da 20 anni, condividiamo molti momenti insieme in quella che è la nostra colonia catalana qui al Manchester”.