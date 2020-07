Fedele su Sarri: “Ha fatto la fine di Maifredi alla Juve. Lo scudetto gliel’hanno messo da parte”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato a Radio Marte nella trasmissione “Marte Sport Live”. Ecco quanto dichiarato:

“Ad inizio stagione avevo predetto che Maurizio Sarri avrebbe fatto la fine di Gigi Maifredi alla Juventus. I fatti mi hanno dato ragione ed è stato così“.

Ha vinto lo scudetto, è vero ma non se l’è guadagnato lui, lo hanno messo da parte. L’Inter, con un paio di risultati diversi, sarebbe arrivato a pari punti con la Juve e se la sarebbe giocata, Sarri ha un giocatore da trenta gol che altri non hanno. Playoff in Serie A? Non sono a favore. In Italia la meritocrazia va avanti. I playoff qui non li faranno mai, è pure utopia”.