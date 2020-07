Caos in assemblea: frase sessista di De Laurentiis verso una manager della Lega

L’Assemblea di Lega svoltasi oggi tra i presidenti di Serie A pare aver avuto dei torni abbastanza accessi. Lo stesso Aurelio De Laurentiis all’uscita dall’assemblea ha commentato con toni duri l’incontro. (CLICCA QUI)

De Laurentiis come rivelato dall’ANSA, avrebbe risposto in toni abbastanza accesi ad una manager della Lega di Serie A,Viola Fabri. Nel corso dell’incontro, la manager pare aver accusato il presidente di essere venuto meno ad alcuni ammortamenti relativi ad un giocatore azzurro.

La replica di De Laurentiis non si è fatta attendere: “Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli”, questa sarebbe stata la risposta a sfondo sessista del presidente del Napoli. A smentire l’episodio sono stati ambienti vicini a De Laurentiis in quanto “il presidente non ricorda l’episodio e non ricorda di aver offeso nessuno”.