CorSera – La Lazio vuole Szoboszlai, anche il Napoli non molla il talento del Salisburgo

Dominik Szoboszlai, classe 2000, è sicuramente sul taccuino di Giuntoli, ma non solo. Anche Tare, dalla scorsa stagione, vede nell’ungherese un gran rinforzo per la Lazio.

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere della Sera, Szoboszlai spinge per lasciare il Salisburgo. La Lazio lo vuole, il Napoli c’è. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Dominik Szoboszlai, classe 2000, spinge per lasciare il Salisburgo e affacciarsi nel grande calcio. Szoboszlai, paradossalmente, è un vecchio progetto di Tare, benché non abbia ancora compiuto 20 anni. Il d.s. lo voleva già la scorsa estate, ma negli ultimi mesi il Milan aveva superato ogni concorrente. E adesso il club biancocelesti si è rituffato sul talento ungherese, considerato da Tare come l’erede di Milinkovic-Savic. La rivale più temibile è il Napoli, ma la Lazio c’è“.