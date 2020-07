Martino vuole spiegazioni: “Assurdo il fallo di mani di Candreva: perché non lo hanno fischiato!?”

Carmine Martino, radiocronista ufficiale del Napoli per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal per parlare del rigore non concesso al Napoli contro l’Inter per il tocco di mano di Candreva sul tiro di Insigne.

Martino ha sottolineato quanto in questo momento, ad ogni tocco di mano, venga fischiato calcio di rigore. Il radiocronista ha chiesto spiegazioni in merito, evidenziando gli eccessivi torti arbitrali subiti dal Napoli in questa stagione. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Mi vien da ridere. Critichiamo certi atteggiamenti della squadra in campo, puntiamo l’indice contro Milik, ma non si può andare avanti con questi arbitraggi. Nella gestione Ancelotti abbiamo visto clamorosi rigori non concessi al Napoli. Ora continuo a vedere cose assurde. In questo momento, appena un calciatore tocca il pallone con la mano, è rigore. Mi devono spiegare perchè non lo hanno fischiato al Napoli. Ci mancano almeno 10 punti”.