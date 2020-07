Inter,Handanovic: “Vittoria molto importante. Con l’Atalanta sarà una bella partita”

Il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, ha commentato la vittoria sul Napoli ai microfoni di Sky. Ecco quanto dichiarato:

“La vittoria contro il Napoli è stata importante. Adesso pensiamo solo all’Europa League. La classifica non cambia tanto ma l’importante è giocare e prepararsi per vincere. La stanchezza la sentono tutti e bisogna essere intelligenti a gestire le energie. In difesa possiamo migliorare e può diventare un nostro punto di forza“

“L’Atalanta? Una squadra molto ostica e fisica. Sabato sarà una bella partita“.