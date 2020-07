Fedele convinto: “Centrocampisti senza forza, il Napoli è una squadra da settimo posto”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, ex procuratore. Ecco quanto evidenziato:

“Nelle ultime 6 partite il Napoli ha fatto 2 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi, si è adagiato sulla coppa Italia che, va detto, ha meritato contro la Juventus. Il Napoli è una squadra che non ha equilibrio, è costruita male perché i due centrocampisti non hanno forza.

Quando Gattuso parla nel post partita sbaglia 2 volte. Avere la caratteristica da alzatore è diverso da quella da schiacciature e se ho in rosa giocatori che non segnano, bisogna mettessi nella condizione di non prenderli. Se ieri Insigne avesse segnato, il Napoli avrebbe avuto lo spirito di squadra e per questo dico che certe critiche dopo una sconfitta non ci stanno. Se il Napoli ha problemi in attacco è a causa del centrocampo che è leggero.

Il Napoli è una squadra da settimo posto, negli scontri diretti ha conquistato solo 10 punti e con questo cammino non si può ambire alle prime posizioni. Non sono severo, ma obiettivo e penso al futuro. E mentre tutti aspettano Osimhen, io spero come tutti che possa fare tanti gol, ma va messo in preventivo anche che potrebbe subire l’impatto di un campionato diverso. Negli ultimi 5 anni il Napoli ha speso tantissimo, ma non sono arrivati giocatori capaci di fare il salto di qualità. Osimhen è un giocatore che può dare tanto all’attacco, ma il problema del Napoli non è in attacco: bisogna creare una struttura e il centrocampo deve essere capace di legare”.