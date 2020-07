Elmas verso il rinnovo, trattativa iniziata. Dopo sarà il turno di Gattuso

Eljif Elmas non ha deluso in questa sua prima stagione in Italia. Classe ’99, anche se solo a sprazzi e solo in alcune occasioni ha mostrato un potenziale che c’è eccome. Il Napoli ha deciso cosa farne: non se ne priverà, anzi si aspetta da lui un ruolo di maggior spessore nel prossimo campionato.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, sono già iniziati i dialoghi per il rinnovo di contratto che potrebbe concretizzarsi in breve tempo. Non si fermerà qui, però.

A ruota, ADL farà firmare il rinnovo anche a Gennaro Gattuso. Non c’è fretta, ma l’intenzione di tutte le parti è quella di iniziare il campionato con il contratto fino al 2023.