Addio Llorente: sullo spagnolo Parma, Genoa e Lille

È corsa a tre per Fernando Llorente. L’avventura dell’attaccante spagnolo a Napoli è ormai al capolinea da mesi e mesi, ben prima del lockdown. Lo spagnolo è fuori dalla lista Serie A, si allena da tempo in palestra e non rientra nelle scelte di Gattuso. Andrà via, indubbiamente, dopo un’esperienza fallimentare. Anche perché, a inizio stagione, la rete al Liverpool e la doppietta al Lecce avevano illuso i tifosi.

Dove finirà l’attaccante classe ’85? A parte le suggestive ipotesi di un ritorno in Spagna, magari all’Athletic Bilbao, ci sono anche alcune piste italiane. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Genoa, Parma e – in Francia – il Lille avrebbero già mosso passi concreti verso di lui.

Llorente ha ancora un contratto fino al 2021. Nelle scorse settimane l’aveva cercato il Benevento, che poi ha virato su Remy (preso ma non tesserato) e infine su Sturridge.