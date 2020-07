Proteste del Napoli, contatto Barella-Maksimovic in area di rigore: per Valeri non c’è nulla! (FOTO)

Episodio dubbio nel corso del secondo tempo di Inter-Napoli, sul risultato di 1-0. Gli azzurri hanno infatti protestato per un contatto in area di rigore tra Barella e Maksimovic.

Il centrocampista dell’Inter ha infatti colpito alle spalle in difensore del Napoli, nell’area nerazzurra. Proteste della panchina napoletana, ma per l’arbitro Valeri non c’è stato nessun contatto falloso e il VAR non è intervenuto. Qualche dubbio resta.

ECCO LE IMMAGINI: