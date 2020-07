CLASSIFICA – Sconfitta contro l’Inter, il Napoli dice addio al quinto posto (FOTO)

Vittoria per l’Inter di Antonio Conte che batte 2-0 il Napoli con un gol per tempo. Nel primo tempo trova la rete D’Ambrosio, nella ripresa raddoppia Lautaro Martinez con un gran gol da fuori area. Nel mezzo tante occasioni sprecate dal Napoli. Con questa sconfitta il Napoli, in attesa del match del Milan, dice già addio al quinto posto in classifica occupato dalla Roma.

Nell’anticipo delle 19.30 l’Atalanta ha battuto 1-2 il Parma.

ECCO LA CLASSIFICA: