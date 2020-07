Mbappé, tegola PSG e buone notizie per l’Atalanta: salta i quarti di Champions

È uscito in finale di Coppa di Francia, tra la preoccupazione generale di tutti i tifosi. E non è bastata la vittoria per 1-0 del PSG per cancellare l’ansia per l’infortunio di Kylian Mbappé.

Ansia che si è trasformata in delusione: come scrive il sito ufficiale del PSG, infatti, il talentuosissimo attaccante salterà i quarti di Champions, dovendo restare fermo per almeno 3 settimane per il problema alla caviglia.

Una buona notizia, di contro, per l’Atalanta, che affronterà il PSG senza una delle sue varie stelle, sicuramente quella più luminosa in prospettiva