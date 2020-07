Cristiano sul ritiro del Napoli: “Castel di Sangro è un’oasi, ADL ne è rimasto sbalordito”

Domenico Cristiano, ex giocatore del Napoli e allenatore del Castel di Sangro, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. Tra gli argomenti discussi ha parlato della meta scelta dal Napoli per il ritiro, ossia Castel di Sangro. Ecco quanto dichiarato:

“Questo paese è un’oasi: ci troviamo a 800 metri di altezza, in un paese che vive di turismo. L’intento di questo paese è ovviamente quello di riuscire a far stare nel migliore dei modi i nostri turisti e i nostri clienti. Abbiamo ristoranti, hotel, attività sportive immerse nel verde e di qualsiasi genere. Circondati la laghi e montagne. Lo stesso Aurelio De Laurentiis, quando è venuto qui, è rimasto esaltato dalle strutture sportive a nostre disposizione. Ogni due metri ci sono campetti sportivi, palazzetti, ecc… Siamo pronti a calarci nella realtà napoletana: sappiamo cosa ci aspetta, siccome abbiamo molti turisti campani durante l’anno“.

“Troverete un paese accogliente, saremo felici di accogliervi tutti! Noi siamo a un’ora e quarto da Napoli, tanti napoletani vengono qui. Troveranno un paese che li accoglierà a braccia aperte!“.

Per leggere l’intervista integrale clicca qui.