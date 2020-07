Auriemma: “Osimhen, accordo totale, ma le tempistiche sono lente. Offerta del West Ham per accelerare l’affare”

In diretta su Radio Marte per Si Gonfi La Rete, Raffaele Auriemma ha parlato della situazione Osimhen:

“La situazione per Osimhen è la seguente: il Napoli con il calciatore ha raggiunto tutti gli accordi e fatto le visite mediche. Il problema riguarda la tempistica della modulistica del calcio Napoli. Per chiudere l’affare tra il Napoli e il Lille ogni giorno che passa diventa un pericolo.

Le dichiarazioni di Lopez confermano, mette fretta al Napoli. Che Osimhen abbia l’accordo con il Napoli può non significare niente. D’Avila, il procuratore, ha portato un’offerta del West Ham non scritta, verbale. Qualcuno mi dice che lo abbia fatto in modo che il Napoli si affretti a chiudere”.