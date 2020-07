Guai per Sarri: problemi muscolari per Dybala. Il tecnico costretto al cambio forzato

A poco più di cinque minuti dal termine del primo tempo di Juve-Sampdoria, Maurizio Sarri è stato costretto ad effettuare il secondo cambio di giornata, anche questo causa infortunio. In questa circostanza è stato Paulo Dybala ad abbandonare il campo in seguito ad un problema muscolare all’adduttore.

Seguiranno aggiornamenti in merito alle condizioni della Joya, che per ora ha lasciato spazio ad Higuain. Poco prima Danilo aveva fatto posto sempre per infortunio a Bernardeschi.