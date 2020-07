Ranieri a Paratici: “Siete la Juve, non potete fare così!”

Nel bel mezzo di Juventus-Sampdoria, Claudio Ranieri e Fabio Paratici si sarebbero resi protagonisti di un siparietto.

“Ma siete la Juventus…non potete fare così” avrebbe riferito il tecnico blucerchiato al direttore sportivo bianconero.

Il giornalista Tancredi Palmieri ha poi aggiunto: “Ho visto per 5 anni le partite accanto a Paratici e non avete idea come si trasformi. Se qualcuno l’avesse registrato sarebbero stati problemi”