Hysaj premiato da tutti i quotidiani: “Vola su tutta la fascia, è il migliore in campo”

La gara contro il Sassuolo del Napoli per 2-0 ha messo in mostra un Elseid Hysaj in grande spolvero. Il terzino albanese è tornato sui livelli del periodo in cui sulla panchina azzurra sedeva Maurizio Sarri e nel match del San Paolo contro i neroverdi è stato assoluto protagonista.

Ha realizzato la prima rete in Serie A, partendo dalla fascia sinistra. Inoltre è sempre stato pericoloso quando ha attaccato la corsia avversaria. Tutti i maggiori quotidiani hanno premiato il terzino come migliore in campo.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia stato ispirato, al punto da sfiorare la seconda rete. Il Corriere dello Sport scrive “vola su tutta la fascia“. Meritatissimo il suo score per Tuttosport: voto 6,5. Anche per noi di SpazioNapoli Hysaj è stato il migliore in campo, meritandosi il 7,5 in pagella.

I VOTI DI HYSAJ:

SpazioNapoli: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7