Il calciomercato del Napoli vedrà di certo un nome spesso al centro delle cronache: quello di Kalidou Koulibaly. La permanenza del difensore senegalese in azzurro non è più così scontata e le pretendenti per il suo acquisto di certo non mancano.

Calciomercato Napoli, offerta del Manchester City per Koulibaly

Tra queste – riporta Sportmediaset – c’è il Manchester City. I Citizens pare abbiano già avanzato una prima proposta da 60 milioni di euro. L’offerta al momento sembra, però, non soddisfare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

