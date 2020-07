Barcellona, il pres. sfida il Napoli: “Siamo i favoriti in ogni competizione! Anche in Champions sarà così”

Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, nel corso della sua intervista ai microfoni di Mundo Deportivo ha parlato anche del confronto col Napoli in Champions League. Ecco quanto evidenziato:

“Il Barcellona è sempre favorito, in ogni competizione. Anche in Champions League sarà così, soprattutto conoscendo lo spirito dei nostri ragazzi. È il momento giusto per dare dimostrazione di talento e ambizioni, negli ultimi giorni abbiamo fatto molta autocritica e questo credo possa aiutarci per rinnovare le energie in vista della Champions League”.