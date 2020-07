Non rinnoverà con l’Atalanta, Timothy Castagne. I negoziati per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2021, sono completamente fermi, stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Quindi rinnovo o cessione.

Castagne si guarda intorno e cerca una sistemazione ideale. In passato è stato accostato anche al Napoli, ma attualmente le piste più accreditate sono due: la Premier League e il PSG.